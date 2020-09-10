2020/09/10 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدرّب بولونيا ميهايلوفيتش يعاود نشاطه بعد شفائه من الفايروس دوري الأمم: مبابي مصاب بكورونا ما سيحرمه من المشاركة ضد كرواتيا { باريس، (أ ف ب) – أعلن المنتخب الفرنسي لكرة القدم الإثنين عن إصابة مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي بفيروس كورونا المستجد، ما سيحرمه من المشاركة مع أبطال العالم في مباراة الثلاثاء ضد كرواتيا […]

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