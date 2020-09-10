أمريكا وسلطنة عمان تبحثان سبل تعزيز الأمن والعلاقات الاقتصادية

2020/09/10 | 00:26 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحفيو رويترزدقائق للقراءة 1السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان خلال لقاء في مسقط يوم 21 فبراير شباط 2020.صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.واشنطن (رويترز) - قال البيت الأبيض في بيان يوم الأربعاء إن الرئيس دونالد ترامب تحدث مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان عن سبل تعزيز الأمن الإقليمي وتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.وأضاف البيت الأبيض أن ترامب وجه الشكر لسلطان عمان على تصريحاته الداعمة عقب إعلان التوصل لاتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل والذي تم بوساطة أمريكية.وقال البيان “سلط الرئيس ترامب الضوء على أهمية اتفاقات أبراهام التي تمت بوساطة الولايات المتحدة في 13 أغسطس وشكر السلطان على تصريحات عمان الداعمة للاتفاق الإسرائيلي الإماراتي”.وأتى مسؤولون إسرائيليون على ذكر سلطنة عمان كإحدى الدول المحتملة التي قد تحذو قريبا حذو الإمارات في تطبيع العلاقات مع إسرائيل لكن البيان لم يذكر شيئا عن ذلك.إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن

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