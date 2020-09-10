هيغواين يتوصل لاتفاق نهائي للرحيل عن يوفنتوس

2020/09/10 | 00:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أنهى المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين علاقته بفريقه يوفنتوس بعدما توصل شقيقه ووكيل أعماله نيكولاس لاتفاق مع إدارة بطل إيطاليا، يقضي بحصول مهاجم ريال مدريد ونابولي السابق على أقل من 50% من قيمة العام المتبقي في عقده مع النادي.وقال نيكولاس في مقابلة حصرية مع صحيفة "توتوسبورت": "لدينا علاقة رائعة مع النادي ولم تكن هناك مشاكل".وقالت الصحيفة ذاتها، إن يوفنتوس منح هيغواين مكافأة تقل عن 50% من الراتب (7.5 مليون) عن العام الأخير في عقده.ورحل الدولي الأرجنتيني عن يوفنتوس بعدما حقق ثلاث بطولات وسجل 66 هدفًا ومن المرجح أن يلحق بزميله الفرنسي بليز ماتودي إلى إنتر ميامي الأمريكي.ومن المحتمل أن يودع هيغواين النادي رسميا، يوم الخميس، وسيوجه الشكر للنادي ولجماهيره وذلك بعدما انضم إلى بطل إيطاليا في 2016 مقابل 90 مليون يورو قادما من نابولي.يأتي ذلك في الوقت الذي لا يزال يوفنتوس يحاول ضم لويس سواريز من برشلونة لكن أزمة جواز سفره تعرقل إتمام الصفقة فضلا عن عدم تصفية مشاكله المالية مع النادي الكتالوني.لكن يوفنتوس يعد البديل الجاهز في حال فشل انتقال سواريز لأي سبب حيث وضع اليوفي إدين دزيكو مهاجم روما وألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد وكذلك الأوروغواياني إدينسون كافاني الذي رحل عن باريس سان جيرمان وبات حرا، ضمن البدائل.محمد

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