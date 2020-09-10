الإقتصاد العراقي نحو الانهيار وسط تبادل الاتهامات بين الحكومة والبرلمان

2020/09/10 | 00:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرهاد علاء الدين – رئيس المجلس الاستشاري العراقي في جلسة صاخبة يوم 7 أيلول 2020 حضرها وزير المالية وكبار موظفيه ورئيس وأعضاء اللجنة المالية البرلمانية بحضور كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، احتدم النقاش بين وزير المالية ورئيس … Readmore

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