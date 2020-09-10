2020/09/10 | 00:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، للحرة أن التقارير التي تفيد بأن النظام الإيراني يوسع منشآته لبرنامجه النووي، هي علامات على محاولة شفافة أخرى لتوليد قوة تفاوضية وابتزاز المجتمع الدولي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الأميركية تكشف للحرة سبب تستر إيران على برنامجها النووي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الأميركية تكشف للحرة سبب تستر إيران على برنامجها النووي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).