2020/09/10 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نبض القلم هل تكون الفوضى حلا ؟ !! – طالب سعدون سؤال قد يبدو غريبا ، وجـــوابه محال أن يكون بالايجاب ، لان الفوضى بكل اشكالها لا يمكن أن تكون حلا ..يقول سوفوكليـــس في مسرحـــية (أو ديب ملكا) (ليس هناك من شر أكثر ايلاما وخوفا من الفوضى ) … أن الفوضى بمختلف مسمياتها ..[…]

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