2020/09/10 | 00:54 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نبض القلم هل تكون الفوضى حلا ؟ !! – طالب سعدون سؤال قد يبدو غريبا ، وجـــوابه محال أن يكون بالايجاب ، لان الفوضى بكل اشكالها لا يمكن أن تكون حلا ..
يقول سوفوكليـــس في مسرحـــية (أو ديب ملكا) (ليس هناك من شر أكثر ايلاما وخوفا من الفوضى ) … أن الفوضى بمختلف مسمياتها ..
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( هل تكون الفوضى حلا ؟ !! – طالب سعدون) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
يقول سوفوكليـــس في مسرحـــية (أو ديب ملكا) (ليس هناك من شر أكثر ايلاما وخوفا من الفوضى ) … أن الفوضى بمختلف مسمياتها ..
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( هل تكون الفوضى حلا ؟ !! – طالب سعدون) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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