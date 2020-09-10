 هل تكون  الفوضى حلا  ؟ !! – طالب سعدون


 هل تكون  الفوضى حلا  ؟ !! – طالب سعدون
2020/09/10 | 00:54 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نبض القلم  هل تكون  الفوضى حلا  ؟ !! – طالب سعدون سؤال قد يبدو غريبا ، وجـــوابه  محال  أن يكون بالايجاب ، لان الفوضى  بكل اشكالها لا يمكن أن  تكون حلا  ..

يقول سوفوكليـــس في مسرحـــية (أو ديب ملكا) (ليس هناك من شر أكثر ايلاما وخوفا من الفوضى ) … أن الفوضى بمختلف مسمياتها  ..

[…]

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