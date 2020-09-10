2020/09/10 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر التظاهرات أمام مراكز الإقتراع ثوار تشرين يضعون 13 شرطاً للمشاركة في الإنتخابات ويهددون بعرقلتها بغداد – الزمان وضع ثوار الانتفاضة التشرينية والقوى السياسية المدنية 13 شرطا للمشاركة في الانتخابات المقبلة .وقالت في بيان تلقته (الزمان) امس ان شروطها للمشاركة في الانتخابات المقبلة تتمثل بما يأتي حظر مشاركة القوات المسلحة والقوات الأمنية كافة من […]

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