2020/09/10 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني يشيد بالقرار الكاظمي يقيل عضوين من مجلس مفوضي الإعلام والإتصالات بغداد – عبد اللطيف الموسوي أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أمراً يقضي بإنهاء تكليف عضوين في مجلس المفوضين بهيئة الاعلام والاتصالات وتعيين آخرين بالمنصب نفسه في ثاني تغيير يجريه بمجلس المفوضين خلال شهرين.وتضمنت وثيقة رسمية صادرة عن مكتب رئيس مجلس الوزراء اطلعت […]

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