وكالة: الملك سلمان وميركل يبحثان هاتفيا قضايا مجموعة العشرين

2020/09/10 | 00:57 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحفيو رويترزدقائق للقراءة 1العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال اجتماع افتراضي لمجلس الوزراء السعودي في مدينة نيوم بالسعودية يوم 18 أغسطس اب 2020.صورة لرويترز من وكالة الأنباء السعودية.القاهرة (رويترز) - ذكرت وكالة الأنباء السعودية يوم الأربعاء أن العاهل السعودي الملك سلمان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بحثا في اتصال هاتفي مساعي مجموعة العشرين للتغلب على آثار جائحة كورونا.وقالت الوكالة إن العاهل السعودي وميركل “بحثا الجهود الموحدة ضمن اجتماعات دول مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام للتغلب على آثار جائحة كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية”.شارك في التغطية آلاء سويلم - إعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير سلمى نجم

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