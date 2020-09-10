يوفنتوس يقترب من التعاقد مع سواريز

2020/09/10 | 01:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

لمح لاعب يوفنتوس السابق كلاوديو ماركيزيز إلى اقتراب مهاجم يوفنتوس السابق لويس سواريز من الانتقال إلى السيدة العجوز في الأيام القادمة.

واقترب سواريز من الرحيل عن صفوف برشلونة نهائيًا، وربما يكون مجانًا نظرًا لعدم رغبة المدرب رونالد كومان في وجوده مع الفريق الكتالوني.

ونشر ماركيزيو صورة له وهو يلعب مع كلبه وكتب وقت اللعب مع الكلب ليسأله أحد مشجعيي السيدة العجوز عن لويس سواريز.

وأجاب ماريكيزيو قائلاً: “ربما يأتي سواريز هذا المساء وربما يكون معنا يوم غد، في إشارة إلى قرب الإعلان عن الصفقة في الوقت القادم.

وبعدها علق شخص أخر وقال نحن دائماً بانتظار سواريز، ليقول له ماركيزيو: “ننتظره دائماً وفي كل الأوقات عزيزي”.

سواريز سيكون من ضمن اللاعبين الذين لعبوا مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.

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