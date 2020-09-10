2020/09/10 | 01:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شقيق شهيد يعتذر إلى فقيده جراء دموع ذرفها عند لقاء الكاظمي : وعود رئيس الوزراء ذهبت مع الريح وأنا نادم لمقابلته بغداد – عبد اللطيف الموسوي أبدى ذوو شهداء التظاهرات استياءهم من عدم وفاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بوعوده التي قطعها اثناء مقابلته لهم ، مشيرين الى ان اللجنة التي شكلها لمتابعة قضايا الشهداء لم […]

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