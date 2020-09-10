2020/09/10 | 01:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستجابة ضعيفة من المسؤولين حيال الطلبات تدفع إلى إصدار بيان ناري الأطباء يواصلون تعليق العمل ويهدّدون بإضراب شامل يشلّ المستشفيات بغداد – قصي منذر اعلن الاطباء العراقيون المضربون عن العمل استمرارهم في تعليق العمل في جميع المستشفيات، ماعدا الردهات الحرجة لليوم الثاني على التوالي، مهددين بتعليق العمل بشكل شامل، ليشمل كل اقسام المستشفيات بلا استثناء، […]

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