2020/09/10 | 01:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السماح لذوي ضحايا كورونا بنقل الجثامين إلى وادي السلام الصحة تسجل أكثر من 4 آلاف إصابة وشفاء 3669 بغداد – الزمان المحافظات – مراسلو (الزمان) سجلت وزارة الصحة والبيئة اكثر من اربعة الاف اصابة جديدة بفايروس كورونا و3669 حالة شفاء وبواقع وفيات 75 حالة، ضمن الموقف الوبائي ليوم امس الاربعاء.وقالت الوزارة في بيان تلقته […]

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