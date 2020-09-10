اجتماع طارئ بين بروكسل ولندن بشأن التعديل البريطاني لاتفاق بريكست

2020/09/10 | 01:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، عن أن اجتماعا طارئا سيعقد الخميس في لندن بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن مشروع قانون بريطاني ينقض جزئيا التعهدات التي قطعتها الحكومة البريطانية في إطار اتفاق بريكست.

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