2020/09/10 | 02:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

بحث وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، مع لجنة الشباب والرياضة النيابية عودة الانشطة الرياضية والمسابقات في ظل جائحة كورونا.

وذكر اعلام الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، التقى اعضاء لجنة الشباب والرياضة البرلمانية برئاسة النائب عباس عليوي ، وتم خلال اللقاء استعراض مواضيع عدة ابرزها ما يتعلق منها بـ عودة الانشطة الرياضية والمسابقات في ظل جائحة كورونا والية التنسيق مع المؤسسات الاخرى لحماية الرياضيين .

وبين درجال، بحسب البيان، انه ناقش مع اعضاء لجنة الشباب والرياضة قانون الاندية الرياضية والية العمل الجديدة المنتظرة فضلا عن قوانين الاتحادات، والاستثمار، والتحكيم الرياضي، والرواد والابطال، التي يُعول عليها لـ فتح نافذة جديدة لترصين العمل الرياضي في الاندية والاتحادات ، لافتا الى ان اعضاء اللجنة لديهم تصورات كافية عن الواقع الرياضي بصورة عامة وما يمكن ان نحققه من خطوات متقدمة نحو تجاوز الاليات القديمة في العمل والتمويل .

وفي الجانب الشبابي اكد الوزير انه استعرض امكانيات التدريب المتوافرة حاليا لدعم قطاع الشباب واستثمار عملهم في المشاريع الربحية المدعومة من الدولة وما يمكن ان تؤمنه لهم، فضلاً عن جوانب اخرى تتعلق بعمل الوزارة مع المؤسسات الاخرى في الاعمال التطوعية وحملات نشر الوعي الثقافي باتجاه محاربة المخدرات والمنشطات .

واشاد الوزير درجال بجهود لجنة الشباب والرياضة البرلمانية ورئيسها النائب عباس عليوي في التواصل المستمر مع وزارة الشباب والرياضة ودعم مشاريعها التي تتعلق ببناء المنشات الرياضية والاخرى التي تخص قطاع الشباب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (درجال يبحث مع لجنة الشباب النيابية عودة الانشطة الرياضية في ظل كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (درجال يبحث مع لجنة الشباب النيابية عودة الانشطة الرياضية في ظل كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).