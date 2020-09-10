بعد ادعاءات

2020/09/10 | 02:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ماثيوز، إن مستشار الأمن القومي، روبرت أوبراين، "لم يصدر إملاءات على أجهزة الاستخبارات الأميركية تتعلق بسلامة الانتخابات الأميركية أو أي موضوع آخر"

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