اعتقال متهم سرق 200 مليون دينار من سيارة في بغداد

2020/09/10 | 03:03 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية اعتقال السارق بعد 4 أيام من الحادثة

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة الداخلية، اعتقال متهم بسرقة مبلغ 200 مليون دينار من مركبة، شمالي العاصمة بغداد.

وذكر بيان للوزارة، الأربعاء 9 أيلول/سبتمبر، أن "قوة من مكتب الأعظمية لمكافحة الإجرام وبعد حصول حادث سرقة مبلغ مالي يقدر بـ 200 مليون دينار عراقي من أحد المركبات ضمن منطقة الوزيرية ببغداد، بعد استلام صاحب صيرفة المبالغ من مصرف الرافدين فرع باب المعظم، تمكنت من الوصول إلى الجاني".

وأضاف البيان، أن "فريق العمل والمتابعة تمكن من اعتقال المتهم بعد 4 أيام فقط من الحادثة، ومن خلال التعمق بالتحقيق معه اعترف بأماكن تواجد المبالغ المالية والعجلات التي قام المتهم بشرائها من بعد ارتكاب الجريمة، وقد صدقت هذا اعترافاته قضائيًا وجرى استرجاع المبالغ المالية المسروقة، حيث تبين أن المتهم من ذوي السوابق".

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