بومبيو يرجّح من يقف وراء الأمر بتسميم خصم بوتين

2020/09/10 | 03:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجّح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء أن يكون تسميم زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني قد تمّ بأمر من "مسؤولين روس كبار"، في تصريح يزيد الضغوط الدولية التي تتعرض لها موسكو بسبب هذه القضية.

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