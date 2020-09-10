العراق يفتح جسرًا جويًا - بحريًا لتقديم مساعدات عاجلة الى السودان

2020/09/10 | 03:34 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريروجّه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، بفتح جسر جوي - بحري مع دولة السودان لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة الى المنكوبين والمتضررين من السيول والفيضانات.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، 9 أيلول/سبتمبر، أن "طائرة شحن عسكرية ستنطلق محملةً بأطنان من المستلزمات الطبية وعشرات الآلاف من السلات الغذائية، وآلاف القطع من الاحتياجات الإنسانية الضرورية والخيم لإيواء المتضررين الذين أجبروا على ترك منازلهم جراء الفيضانات".

وأوضح البيان، أن "الكاظمي وجّه ببدء تحميل عشرة آلاف طن من الحنطة من موانىء البصرة لدعم الشعب السوداني الشقيق".

كما أشار البيان، إلى أن "توجيه رئيس مجلس الوزراء يأتي في إطار حرص العراق حكومةً وشعبًا على تعزيز أواصر الأخوة مع الأشقاء، والوقوف مع دولة السودان التي تعيش أوضاعًا إنسانية بالغة الصعوبة جراء الفيضانات".

وضربت فيضانات غير مسبوقة العاصمة السودان الخرطوم والولايات، حيث تجاوزت مناسيب المياه كل المناسيب المسجلة منذ بدء تسجيل المناسيب قبل أكثر من قرن.

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