"كالكرة البلورية".. دراسة: طريقة نومك تنبئ بخطر إصابتك بالزهايمر

2020/09/10 | 04:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجد باحثون أدلة على أن طريقة نوم الإنسان يمكن أن تنبئ بإمكانية الإصابة بمرض الزهايمر في المستقبل

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