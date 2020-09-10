مايكروسوفت تعلن عن نسخة منخفضة التكلفة من

2020/09/10 | 05:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة مايكروسوفت رسميًا عن إصدارها الجديد من "إكس بوكس سيريز أس" وهي نسخة مصغرة من وحدة التحكم الرئيسية "إكس بوكس سيريز إكس"

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