وزير هندية تقدم

2020/09/10 | 05:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر مقطع مصور لوزيرة هندية في إحدى الولايات، وذلك بعد أن قدمت تفسيرا غريبا لإستحالة إصابتها بمرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وفقا لما ذكرت العديد من وسائل الإعلام المحلية.

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