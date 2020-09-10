الأمم المتحدة تحدد

2020/09/10 | 06:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة الخبراء بالأمم المتحدة التي تراقب العقوبات المفروضة على ليبيا تقول إن 11 شركة انتهكت حظر الأسلحة المفروض على الدولة الغنية بالنفط في شمال إفريقيا.

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