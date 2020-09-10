التحالف يعترض طائرة مفخخة أطلقها الحوثي باتجاه السعودية

2020/09/10 | 06:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم التحالف بقيادة السعودية، تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح الخميس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها "المليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين بمدينة نجران" على حد وصف المالكي.

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