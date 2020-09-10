ضربات المقاومة العراقية تؤتي أكلها بسحب المزيد من القوات الأميركية + فيديو

2020/09/10 | 06:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد (العالم) 2020.09.10 – أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقلص عدد قواتها في العراق إلى 3000 جندي اعتبارا من الشهر الجاري، ويأتي قرار سحب القوات الأمي...

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