وفيات كورونا حول العالم تتخطى عتبة 900 ألف حالة

2020/09/10 | 07:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تجاوزت حصيلة الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا المستجد حول العالم حاجز 900 ألف حالة.



وذكر معهد جونز هوبكينغز الأميركي في بياناته الجديدة بأن عدد ضحايا الجائحة في كل أنحاء العالم بلغ حتى الآن مستوى 900079 شخصا، بينما وصلت حصيلة الإصابات المسجلة بالفيروس إلى 27695130 حالة، بينها 18606083 شفاء.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات بالفيروس، حيث سجلت في البلاد، حسب معلومات المعهد، 6356310 حالات وتوفي 190649 شخصا.

وتأتي الهند في المركز الثاني من حيث الإصابات المسجلة بـ4370128 حالة، فيما تحتل البلاد المرتبة الثالثة من حيث عدد ضحايا الجائحة بـ73890 وفاة.

وتمثل البرازيل الدولة الثالثة من حيث الإصابات بالفيروس، وسجلت في البلاد حتى الآن 4162073 حالة، وتعتبر الثانية من حيث حصيلة الضحايا بـ127464 متوفيا.

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