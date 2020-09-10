الولايات المتحدة توقف فحوصات

2020/09/10 | 07:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الولايات المتحدة الأميركية، إيقاف فحوصات "كوفيد 19" في المطارات للمسافرين على الرحلات الدولية القادمة إليها، وفقا لموقع "ياهو نيوز".

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