روسيا تعزز قواتها في سوريا والاميركان منزعجون

2020/09/10 | 07:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل حالة من التنافس مع القوات الأمريكية وصلت تعزيزات عسكرية روسية، أمس الثلاثاء، إلى المناطق الشمالية الشرقية من سوريا....

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