2020/09/10 | 07:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العالم - العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير في حكومة كردستان یکشف طلبا لحكومة بغداد ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير في حكومة كردستان یکشف طلبا لحكومة بغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).