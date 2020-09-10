أمريكا تعلن رسميا خفض قواتها في العراق

2020/09/10 | 07:37 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحفيو رويترزدقائق للقراءة 2واشنطن (رويترز) - أعلن الجيش الأمريكي يوم الأربعاء أنه سيخفض عدد أفراده في العراق من 5200 إلى ثلاثة آلاف، مما يضفي طابعا رسميا على خطوة كانت متوقعة منذ فترة طويلة.جنود أمريكيون لدى تسليم قاعدة التاجي العراقية يوم 23 أغسطس آب 2020.تصوير: ثائر السوداني - رويترز كانت رويترز قد ذكرت الشهر الماضي أن من المتوقع أن تخفض الولايات المتحدة قواتها في العراق بنحو الثلث.وللولايات المتحدة حاليا حوالي 5200 جندي في العراق نشرتهم لقتال تنظيم الدولة الإسلامية.وقال مسؤولون بالتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إن القوات العراقية قادرة بدرجة كبيرة الآن على التعامل بنفسها مع فلول التنظيم المتشدد.وقال الجنرال فرانك ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية أثناء زيارة للعراق “نواصل توسعة برامج دعم قدرات شريكنا لتمكين القوات العراقية بما يسمح لنا بتقليص وجودنا في العراق”.وكان مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية قد صرح يوم الثلاثاء بأن الرئيس دونالد ترامب سيعلن سحب مزيد من القوات الأمريكية من العراق.وأكدت الولايات المتحدة والعراق في يونيو حزيران التزامهما بخفض القوات الأمريكية بالبلاد في الأشهر المقبلة، مع عدم اعتزام واشنطن الإبقاء على قواعد دائمة أو وجود عسكري دائم.وفي عام 2016 دعت حملة ترامب الانتخابية إلى إنهاء “حروب بلا نهاية” تخوضها الولايات المتحدة، لكن القوات الأمريكية ما زالت موجودة في دول مثل العراق وأفغانستان وسوريا وإن كان بأعداد أقل.وسأل الصحفيون مرشح الرئاسة الأمريكية الديمقراطي جو بايدن عما إذا كان يؤيد خفض أعداد القوات فأجاب “نعم، أؤيد ذلك ما دامت هناك خطة تحدد كيفية التعامل مع داعش”.كان ترامب قد وعد مجددا الشهر الماضي خلال اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي بسحب القوات الأمريكية من العراق.وجاء اجتماع ترامب مع رئيس وزراء العراق في وقت يشهد تصاعدا جديدا في التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد أن قالت واشنطن إنها ستسعى بالأمم المتحدة لإعادة فرض جميع العقوبات الأمريكية التي كانت تفرضها على طهران.وأيد البرلمان العراقي هذا العام سحب القوات الأمريكية، وبدأت قوات أمريكية وقوات من دول أخرى أعضاء في التحالف في مغادرة البلاد في إطار خفض الأعداد.إعداد لبنى صبري وأمل أبو السعود للنشرة العربية

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