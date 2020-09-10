رحيم الدراجي يوجه اتهامات جديدة لمكتب رئيس الوزراء “مكتب دلاليه!! “- فيدو

2020/09/10 | 07:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / يستمر النائب “رحيم الدراجي” في الخروج الإعلامي والتحدث عن بؤر الفساد في العراق، فمؤخرا نشرت المستقلة مقابله لدراجي وهو يتحدث عن الفساد في مشروع تحلية المياه في البصرة.م وفي مقابله إعلامية جديدة تحدث الدراجي ان مكتب رئيس الوزراء في العراق تحول الى مكتب “دلالية” بيع وشراء واردف ان كل وزارة ودائرة لها سعر […]

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