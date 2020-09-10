هذا موعد الدوام الفعلي للدوائر وفتح المزارات الدينية في بابل

2020/09/10 | 07:42 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة / حددت خلية الأزمة في بابل الاربعاء، موعد الدوام الفعلي للدوائر وفتح المزارات الدينية، بالإضافة إلى عدة قرارات.
وذكرت الخلية في بيان تابعته المستقلة ، أنه “عقدت خلية الازمة المحلية في بابل، اليوم الأربعاء، إجتماعها الدوري برئاسة المحافظ الدكتور حسن منديل السرياوي وحضور قائد الشرطة اللواء علي هلال جاسم العادلي الشمري وباقي أعضاء الخلية، […]
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وذكرت الخلية في بيان تابعته المستقلة ، أنه “عقدت خلية الازمة المحلية في بابل، اليوم الأربعاء، إجتماعها الدوري برئاسة المحافظ الدكتور حسن منديل السرياوي وحضور قائد الشرطة اللواء علي هلال جاسم العادلي الشمري وباقي أعضاء الخلية، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هذا موعد الدوام الفعلي للدوائر وفتح المزارات الدينية في بابل) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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