هذا موعد الدوام الفعلي للدوائر وفتح المزارات الدينية في بابل

2020/09/10 | 07:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / حددت خلية الأزمة في بابل الاربعاء، موعد الدوام الفعلي للدوائر وفتح المزارات الدينية، بالإضافة إلى عدة قرارات.وذكرت الخلية في بيان تابعته المستقلة ، أنه “عقدت خلية الازمة المحلية في بابل، اليوم الأربعاء، إجتماعها الدوري برئاسة المحافظ الدكتور حسن منديل السرياوي وحضور قائد الشرطة اللواء علي هلال جاسم العادلي الشمري وباقي أعضاء الخلية، […]

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