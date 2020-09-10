التربية تعلن ضوابط التقديم الى مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد

2020/09/10 | 07:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/سرى جياد/اعلنت وزارة التربية عن حصول موافقة معالي الوزير الأستاذ علي حميد الدليمي على تنظيم تقديم الطلبة للقبول في مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد للعام الدراسي 2020-2021.وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي تابعته المستقلة ان التقديم على مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد يبدأ يوم غد الخميس الموافق الـ10 من أيلول الحالي وينتهي في نهاية […]

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