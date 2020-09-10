مصطفى الكاظمي يوجه بإلغاء التصنيف وفقا للانتماء المذهبي 

2020/09/10 | 07:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /سرى جياد/ وجه رئيس مجلس الوزراء بإلغاء التصنيف المتبع للطلبة المقبولين وفقا لانتماءهم المذهبي ودعا لان يلغى هذا التصنيف أينما ورد في كل مؤسسات الدولة كماوجه باعتماد التوزيع الجغرافي حصرا في المعلومات المسجلة عن موظفي الدولة جاء ذلك في تدوينة على منصة تويتر للمكتب الإعلامي لمجلس الوزراء تابعتها المستقلة على خلفية ما نشر حول […]

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