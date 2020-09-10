إسرائيل وتيك توك يتعاونان لمكافحة

2020/09/10 | 08:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفقت إسرائيل مع مسؤولي تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك على استكشاف طرق أكثر فعالية لمكافحة خطاب الكراهية ومعاداة السامية على المنصة الصينية الخاصة بتبادل الفيديو القصيرة.

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