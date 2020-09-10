وفاة معتمد المرجعية في بغداد بكورونا

2020/09/10 | 08:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي معتمد المرجعية الدينية في بغداد الشيخ أحمد الكرعاوي متأثراً باصابته بكورونا.

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