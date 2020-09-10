الحشد الشعبي يحبط مخططا بكركوك وفرقة العباس (ع) تتحرك

2020/09/10 | 08:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحبط اللواء 16 بالحشد الشعبي العراقي مخططا إرهابيا جنوب غرب كركوك، بعملية أمنية في منطقة العمل الشعبي....

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