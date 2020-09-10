مصدر: الكاظمي يزور أربيل اليوم

2020/09/10 | 08:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أفاد مصدر مطلع بأنَّ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور اليوم الخميس أربيل ليجتمع برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.وقال المصدر في تصريح صحفي، إنَّ "الكاظمي سيجري مباحثات موسعة مع القادة الكرد في أربيل ضمن سلسلة المباحثات التي جرت في بغداد مؤخراً".ومن المؤمل، بحسب المصدر، أنْ يتفقد رئيس الوزراء في زيارته الأولى إلى إقليم كردستان المنافذ الحدوديَّة فضلاً عن مخيمات النازحين.وكان الكرد قد وصفوا المباحثات التي أجريت في بغداد الاثنين الماضي بأنها "إيجابيَّة".وذكر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد قاسم، في تصريح صحفي أنَّ من "الممكن في ظل أجواء كهذه التوصل إلى حلولٍ مُرضية لجميع الأطراف من خلال العمل المشترك لتحقيق المصالح العليا للشعب العراقي".يذكر أنَّ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد الثلاثاء الفائت، ضرورة التنسيق التام بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في مختلف المجالات، لمعالجة التحديات الكبيرة.عمار المسعودي شارك إذا أردت

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