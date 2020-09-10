2020/09/10 | 08:17 - المصدر: عين العراق

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السياسية

الخميس 10 سبتمبر 2020 | 08:16 صباحاً | عدد القراءات : 3

هذا ما سيبحثه الكاظمي خلال زيارته اليوم لكردستان

هذا ما سيبحثه الكاظمي خلال زيارته اليوم لكردستان

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