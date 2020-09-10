في التّواصل الاجتماعي - نادية خلوف

2020/09/10 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف أزمة منتصف العمر على الفيس بوك ، و الرسائل " التي تعبّر عن خفيّة أصحابها في منشوراتهم" هي التي تلفت النّظر .في حوار ساخن مع ابنتي حول أمر خاص ، وبعد أن غضبتُ قليلاً منها.



عدّت في المساء لأتذكر بعض جملها و أبتسم .



ابنتي لا تؤمن بالفيس بوك كوسيلة تواصل ، بل تقول أنّ الكثير من المتاعب كانت بسببه، وقد قالت لي: " المعرفة قوة، فلماذا نضع معلومات شخصيّة تعرّف بنا؟" أرسلت لها رابط الفيس بوك الخاص ......





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