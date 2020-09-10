هل تفتقر موازنات العراق الاتحادية للشفافية ؟ - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/09/10 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في الموازنات الاتحادية السابقة تميز إقرارها بالتأخر الواضح والصراعات بين الكتل من اجل استغلال الموازنة في تمرير بعض القوانين على حساب الأخرى ولمصلحة هذه الكتلة أو تلك, ونحن على أبواب العام الجديد2021 يفترض أن يتم إقرار الموازنة الجديدة قبل نهاية عام 2020 (والذي هو بدون موازنة لحد الآن) بوقت كاف على أن لا يتم استغلالها في تمرير القوانين على حساب الأخرى, وان يبدأ تنفيذها في 1/1/2021 وليس كما حصل عند ......





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