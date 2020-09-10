الوفد الكردي يختتم مفاوضاته في بغداد

2020/09/10 | 08:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع - سوما الجاف

اختتم الوفد الكردي مفاوضاته في بغداد بشان الملفات العالقة.

وقال المتحدث باسم نائب رئيس حكومة اقليم كردستان

سمير هورامي لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، ان "اجتماعات وفد حكومة الاقليم برئاسة نائب رئيس وزراء الاقليم قوباد طالباني مع وزراء النفط والمالية والكهرباء في الحكومة الاتحادية قد انتهت وعاد الوفد الى اربيل ".

واضاف، ان "طالباني اكد للحكومة الاتحادية استعداد الاقليم للاتفاق حول موارد النفط وادارة المنافذ الحدودية وكذلك الموارد غير النفطية"، مبينا ان "الاجتماعات كانت بشكل عام ايجابية، وتم التباحث خلالها بشكل مفصل حول المشاكل العالقة ما بين بغداد واربيل ".

واوضح، انه "تمت مباحثة القضايا التي تتعلق بالمستحقات المالية للاقليم وكيفية تثبيتها في مشروع قانون موازنة 2021 والتي تقوم الحكومة الاتحادية حاليا بأعدادها"، مؤكدا ان "الاجتماعات ستستمر من قبل اللجان الثانوية في بغداد لحين الوصول الى آلية مناسبة بالاستناد الى الدستور بهدف حل المشاكل القانونية والفنية".

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