مصدر مطلع يكشف تفاصيل عن زيارة الكاظمي إلى إقليم كوردستان

2020/09/10 | 08:29 - المصدر: NRT عربية

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رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

فوتو: ارشيف

منذ 14 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف مصدر مطلع، الخميس، عن تفاصيل زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى إقليم كوردستان، المقررة اليوم.

وأفاد المصدر، في تصريح لصحيفة "الصباح" تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، سيزور اليوم الخميس أربيل ليجتمع برئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، مشيرا إلى ان "الكاظمي سيجري مباحثات موسعة مع القادة الكورد في أربيل ضمن سلسلة المباحثات التي جرت في بغداد مؤخرا".

وبحسب المصدر، فانه "من المؤمل أن يتفقد رئيس الوزراء في زيارته الأولى إلى إقليم كوردستان المنافذ الحدودية فضلا عن مخيمات النازحين".

من جانبه أكد عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني شيرزاد قاسم، في تصريح صحفي أنه من "الممكن في ظل أجواء كهذه التوصل إلى حلول مرضية لجميع الأطراف من خلال العمل المشترك لتحقيق المصالح العليا للشعب العراقي".

يأتي ذلك بعد سلسلة مباحثات لوفد إقليم كوردستان في بغداد ، حيث وصف الكورد المباحثات الأخيرة التي أجريت في بغداد الاثنين الماضي، بأنها "إيجابية".

وكان مراسل ( ان آر تي) في بغداد أكد أمس الأربعاء، بأن الكاظمي، سيزور أربيل الخميس للقاء قادة وزعماء الإقليم، مبينا ان الزيارة ستشمل محافظة السليمانية ايضا.

وقال مراسلنا، إن "الكاظمي سيبحث في أربيل عدة ملفات بينها الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل، ومحاربة فلول تنظيم داعش، وكذلك إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة".

وكشف أن "الكاظمي سيزور السليمانية غدا الجمعة، للقاء مسؤولين حكوميين وحزبيين".

وستكون هذه أول زيارة للكاظمي، إلى إقليم كوردستان منذ تشكيل حكومته في أيار الماضي.

وتجري حكومة الكاظمي وإقليم كوردستان مباحثات منذ أشهر لحل الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل، وتأتي في مقدمتها المناطق المتنازع عليها وملف إدارة المنافذ الحدودية والنفط وتوزيع إيراداتها.

يذكر أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أكد أول امس الثلاثاء ، ضرورة التنسيق التام بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في مختلف المجالات، لمعالجة التحديات الكبيرة.

ر.إ

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