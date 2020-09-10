نائب عن الفتح يؤكد وجود تحركات لاعداد موازنة تكميلية للعام الجارير

2020/09/10 | 08:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص..

اكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، وجود تحركات حكومية خلف الكواليس من اجل اعداد موازنة تكميلية لما تبقى من اشهر العام الجاري من اجل معرفة الحسابات الختامية وتصفيتها.

وقال كريم لـ /المعلومة/، ان “هناك من يعمل خلف الكواليس على اعداد الموازنة، حيث كان من المفترض ان يتم الانتهاء منها خلال شهر حزيران الماضي”.

وأضاف ان “الإشكالية تكمن في عدم تمكن الوزارات من اعداد موازناتها الخاصة وهو مااخر اعداد الموازنة وتقديمها الى مجلس النواب من اجل المصادقة عليها”.

وبين ان “تأخر تقديم البرنامج الحكومي هو الاخر ساهم في تأخير اعداد وتقديم الموازنة، وهناك فريق حكومي متواصل في العمل من اجل اعداد موازنة تكميلية للاشهر المتبقية من اجل تصفية الحسابات الختامية مع نهاية السنة”.



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