عملية أمنية صباحية شرقي محافظة صلاح الدين

2020/09/10 | 08:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفذ الحشد الشعبي والقوات الأمنية، الخميس، عملية دهم وتفتيش غرب قضاء طوز خورماتو شرقي محافظة صلاح الدين.



وقالت مديرية اعلام احشد في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (10 ايلول 2020)، ان "قوة مشتركة من قاطع عمليات كركوك وشرق دجلة في الحشد والرد السريع والجيش العراقي نفذت صباح اليوم، عملية دهم تفتيش غرب قضاء طوز خورماتو شرقي محافظة صلاح".

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