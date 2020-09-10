"لوسيد إير" تتحدى "تسلا".. سيارة كهربائية بمواصفات خارقة

2020/09/10 | 08:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعد لوسيد واحدة من شركات ناشئة في مجال السيارات الكهربائية، التي تقترب من إطلاق طرازاتها الأولى، وتتطلع إلى تحدي صانعي السيارات التقليديين مثل جنرال موتورز وفولكس فاغن، اللتان تستثمران المليارات في التكنولوجيا، بالإضافة لشركة تسلا المهيمنة على سوق السيارات الكهربائية الفاخرة.

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