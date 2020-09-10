برلمانيون يكشفون عن استضافة مرتقبة للكاظمي ومناقشته بملفات بينها الخروج الأميركي

2020/09/10 | 08:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

كشف عدد من النواب عن استضافة مرتقبة للكاظمي في البرلمان من اجل مناقشته بجملة ملفات من بينها الخروج الأميركي من العراق والقصف التركي وتسليم المبالغ لإقليم كردستان.

وقال النائب عن تحالف سائرون علي سعدون لـ /المعلومة/، ان “الحكومة لم تفِ بوعودها بشأن تقديم ورقة الإصلاح الاقتصادية، لافتا الى ان هذه الورقة من شأنها رسم خريطة العمل الحكومي والخطوات التي سيتم اتخاذها من قبل كابينة الكاظمي”.

الى ذلك بين عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، بدر صائغ عن توجه مجلس النواب لاستضافة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي خلال الأيام المقبلة من اجل مناقشته بملفات الانسحاب الأميركي من العراق، والالية التي تم الاتفاق عليها مع واشنطن، إضافة الى ملف الأموال التي تم تسليمها الى الإقليم والالية القانونية التي سلمت بموجبها”.

الى ذلك بين النائب عن ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي، ان القصف التركي لايمكن السكوت عليه وتتحمل مسؤوليته حكومتي المركز والاقليم، ومن المؤمل استضافة الكاظمي ومناقشته حول هذا الموضوع”.



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