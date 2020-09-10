2020/09/10 | 08:48 - المصدر: عين العراق

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الخميس 10 سبتمبر 2020 | 08:45 صباحاً | عدد القراءات : 7

كربلاء تحسم الجدل حول دخول الزائرين الأجانب لأداء الزيارة الأربعينية

بغداد/..فظة كربلاء، أنَّ المدينة ملتزمة بقرارات الحكومة المركزية بعدم استقبال الزوار الأجانب من جميع أنحاء العالم.

وقال محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي إنه "التقى وفدا من سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل مناقشة آفاق التعاون والتنسيق المشترك وبحث كل ما يتعلق بزيارة أربعينية الإمام الحسين (ع)".

وأضاف أنه "أوضح للوفد موقف الحكومة المحلية، وهو الالتزام بقرارات الحكومة المركزية التي تحرص على سلامة العراقيين والزائرين بشكل عام، وأنَّ قرارها بمنع منح الفيزا السياحية لجميع الزوار من جميع دول العالم لا يزال ساري المفعول حتى الآن".

واشار الخطابي الى أنَّ "هدف الحكومة هو الحفاظ على حياة الناس في ظل هذه الظروف الصعبة".انتهى4

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