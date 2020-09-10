خبير امني يحذر من تركيز العمليات العسكرية على محافظات معينة دون أخرى

2020/09/10 | 08:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص..

حذر الخبير الأمني، امير عبد المنعم الساعدي، من تركيز الجهد والعمليات العسكرية في محافظات معينة وترك الأخرى، لافتا الى ان العناصر الإرهابية قد تنتقل من مكان لاخر تبعا للظروف الأمنية.

وقال الساعدي لـ /المعلومة/، ان “هناك خطوات جيدة من شانها سحب السلاح من بعض المحافظات التي شهدت توترات امنية وانشار للسلاح بشكل غير طبيعي”.

وأضاف ان “خطوات الحكومة لتنفيذ العمليات العسكرية، يجب ان تركز على مجموعة مناطق وليس تسليط الأنظار على محافظات دون غيرها، حيث ان تركيز العمل بالمحافظات الجنوبية سيتيح الفرصة امام الإرهاب لاعادة تموضعه بالمحافظات الأخرى، كالانبار وديالى وصلاح الدين ونينوى”.

وبين ان “هناك حاجة ملحة لتنفيذ عمليات امنية واسعة النطاق تمتد من اطراف بغداد مرورا بديالى وصلاح الدين والانبار ونينوى، وتنطلق في آن واحد ومن دون تحديد موعد مسبق”.



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