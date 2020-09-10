وفد الإقليم يختتم مفاوضاته في بغداد

2020/09/10 | 08:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداداختتم وفد إقليم كردستان، الخميس، مفاوضاته في بغداد بشان الملفات العالقة.

وقال المتحدث باسم نائب رئيس حكومة اقليم كردستان سمير هورامي في تصريح أوردته وكالة الانباء الرسمية "واع" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "اجتماعات وفد حكومة الاقليم برئاسة نائب رئيس وزراء الاقليم قوباد طالباني مع وزراء النفط والمالية والكهرباء في الحكومة الاتحادية قد انتهت وعاد الوفد الى اربيل ".

واضاف أن "طالباني اكد للحكومة الاتحادية استعداد الاقليم للاتفاق حول موارد النفط وادارة المنافذ الحدودية وكذلك الموارد غير النفطية".

وبين أن "الاجتماعات كانت بشكل عام ايجابية، وتم التباحث خلالها بشكل مفصل حول المشاكل العالقة ما بين بغداد واربيل ".

واوضح هورامي أنه "تمت مباحثة القضايا التي تتعلق بالمستحقات المالية للاقليم وكيفية تثبيتها في مشروع قانون موازنة 2021 والتي تقوم الحكومة الاتحادية حاليا بأعدادها"، مؤكدا أن "الاجتماعات ستستمر من قبل اللجان الثانوية في بغداد لحين الوصول الى آلية مناسبة بالاستناد الى الدستور بهدف حل المشاكل القانونية والفنية".

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